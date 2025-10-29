Думский комитет рекомендовал принять поправки об отмене стажерства в МВД

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции порекомендовал принять во втором чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»).

Сейчас полицейские-новобранцы обязаны проходить стажировку сроком от двух до шести месяцев. В этот период они получают 50% от положенной зарплаты. Авторы инициативы из числа депутатов и сенаторов предполагают, что изменения помогут решить кадровые проблемы в МВД.

Стажировку предполагается заменить индивидуальным обучением под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников.

Законопроект также меняет сроки контракта, который можно заключить с сотрудником, который впервые поступил на службу в полицию. Сейчас он заключается строго на четыре года. Авторы инициативы предлагают сделать его гибче: от года до пяти лет. Это позволит упростить процедуру увольнения при необходимости.

При обсуждении на первом чтении законопроекта оппозиционеры от КПРФ и «Справедливой России» предположили, что поправки могут привести к снижению уровня подготовки полицейских.

Подробнее о парламентской дискуссии — в материале «Карьерный прирост».

Степан Мельчаков