Индекс Шанхайской биржи впервые за 10 лет закрылся выше 4 тыс. пунктов

Основной индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос за день до 4016 пункта (+0,70%), следует из данных торгов. В последний раз показатель выше 4 тыс. пунктов фиксировали в июле 2015 года. Шанхайский индекс «голубых фишек» CSI 300 увеличился на 1,19% и достиг 4747 пунктов.

Агентство Reuters пишет, что рост китайских акций связан с оптимистичными настроениями инвесторов в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что она состоится в Южной Корее 30 октября. На переговорах главы двух стран обсудят импортные пошлины Вашингтона и экспортные ограничения Пекина.

Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары в начале октября. Также он пригрозил ввести экспортный контроль для любого «критически важного программного обеспечения» из США. Господин Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент считает «моральным позором».

