Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве

Совет федерации одобрил закон, согласно которому призыв на срочную службу будет длиться круглый год. Согласно документу, медкомиссии должны выносить решения о годности призывников весь год, а отправка в войска будет происходить по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Проект поправок к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» в Госдуму внесли глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред этого комитета Андрей Красов (оба — ЕР).

Ко второму чтению в документе появились поправки к ст. 7.1 закона о воинской обязанности, ограничивающие 30 днями срок действия цифровой повестки. Действующая редакция этой статьи закона запрещает гражданину выезжать из РФ со дня размещения такой повестки в общедоступном цифровом реестре. Еще одной поправкой была предложена норма, согласно которой призывная комиссия может принять решение об освобождении призывника от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат. В третьем чтении Госдума приняла документ 28 октября.

Полина Мотызлевская