Количество дилерских контрактов петербургского бренда XCite сократилось на 22

По итогам девяти месяцев текущего года количество дилерских контрактов XCite в России сократилось на 22. В настоящий момент их насчитывается чуть более двухсот. За указанный период времени петербургский бренд по данному показателю вошел в топ-5 по стране, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За весь прошлый год и в январе-сентябре 2025-го в РФ было реализовано около 15 тыс. новых автомобилей XCite. Производство машин под этим брендом, по заявлению руководства «Автозавода Санкт-Петербург», было приостановлено в текущем году. Причины такого решения не уточнялись.

По данным автоэкспертов, всего таких автомобилей было выпущено более 20 тыс. С учетом нынешних темпов продаж XCite запасов этих авто хватит до января.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что продажи автомобилей XCite юридическим лицам в Петербурге за первое полугодие составили 7%.

Андрей Цедрик