Продажи автомобилей XCite юридическими лицам в Петербурге за полгода составили 7%

По итогам шести месяцев текущего года юридическим лицам в Санкт-Петербурге продан 251 новый автомобиль XCite. Общий объем реализации этой марки организациям и компаниям составил 7%. Такие цифры со ссылкой на данные аналитического центра «Автомаркетолог» приводит Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, основной объем корпоративных закупок автомобилей XCite, собранных на «Автозаводе Санкт-Петербург», пришелся на июнь — 35% от всего объема продаж юрлицам за первое полугодие. Что не удивительно, так как компании и госорганизации закрывали первое полугодие, уточняют аналитики.

При этом именно в июне XCite показал лучший объем продаж по итогам одного месяца за всю историю марки — на учет был поставлен 1271 новый автомобиль бренда.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в текущем году «Автозавод Санкт-Петербург» намерен выпустить свыше 6500 транспортных средств модели Xcite. Такие планы в 2,5 раза отстают от уровня 2024 года.

Андрей Цедрик