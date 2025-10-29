Житель Подмосковья утонул при попытке переплыть Неву в центре Петербурга

Тело погибшего достали из воды на Университетской набережной возле Дворцового моста в центре Петербурга. О трагическом происшествии сообщает 78.ru.

По информации телеканала со ссылкой на источник в экстренных службах, 46-летний мужчина, предположительно, попытался переплыть Неву, чтобы впечатлить свою спутницу. Пара приехала в Петербург из Подмосковья и вечером 28 октября отправилась кататься по городу, чтобы посмотреть красивые места.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петровской набережной около Домика Петра I во время утреннего купания утонул участник клуба «Невские моржи».

Андрей Цедрик