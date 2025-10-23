Участник клуба «Невские моржи» утонул во время купания на Петровской набережной

В центре Петербурга утонул участник клуба «Невские моржи». Трагический инцидент произошел около семи утра 23 октября на Петровской набережной — напротив Домика Петра I, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным телеканала, мужчину достали из воды в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Официальной информации от оперативных служб пока не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец утонул в канале Грибоедова при попытке сойти на берег с катера.

Андрей Цедрик