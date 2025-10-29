В Кузбассе при выполнении маневровых работ погиб составитель поездов
Сегодня ночью на станции Осинники в Кемеровской области при выполнении маневровых работ с подвижным составом смертельно травмирован составитель поездов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
Как писал «Ъ-Сибирь», 27 октября в Любинском районе Омской области при проведении маневровых работ на путях необщего пользования «ТД Любинский» вблизи станции Любинская произошел сход двух груженых вагонов.