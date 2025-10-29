В Кузбассе при выполнении маневровых работ погиб составитель поездов

Сегодня ночью на станции Осинники в Кемеровской области при выполнении маневровых работ с подвижным составом смертельно травмирован составитель поездов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как писал «Ъ-Сибирь», 27 октября в Любинском районе Омской области при проведении маневровых работ на путях необщего пользования «ТД Любинский» вблизи станции Любинская произошел сход двух груженых вагонов.

Михаил Кичанов