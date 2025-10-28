Под Омском с рельсов сошли два груженых вагона
Вечером 27 октября в Любинском районе Омской области произошел сход двух груженых вагонов без опрокидывания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел при проведении маневровых работ на путях необщего пользования «ТД Любинский» вблизи станции Любинская.
Причины и обстоятельства события устанавливаются. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения, выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Как ранее писал «Ъ-Сибирь», в Кемерове при проведении маневровых работ произошел сход трех вагонов. Обошлось без пострадавших.