Под Омском с рельсов сошли два груженых вагона

Вечером 27 октября в Любинском районе Омской области произошел сход двух груженых вагонов без опрокидывания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел при проведении маневровых работ на путях необщего пользования «ТД Любинский» вблизи станции Любинская.

Причины и обстоятельства события устанавливаются. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения, выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», в Кемерове при проведении маневровых работ произошел сход трех вагонов. Обошлось без пострадавших.

Михаил Кичанов