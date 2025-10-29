На должность зампредседателя Верховного суда Дагестана назначили Александра Гудимова

Заместителем председателя Верховного суда Дагестана стал Александр Гудимов. На шестилетний срок полномочий он назначен указом президента России Владимира Путина от 6 октября 2025 года. Коллективу его в торжественной обстановке представили 28 октября. На этом же мероприятии, как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, ему вручили удостоверение.

Александр Гудимов — уроженец Рязани. В 2004 году он окончил Рязанский филиал Московского института экономики, менеджмента и права по специальности «Юриспруденция». Изначально карьеру Александр Гудимов строил на кафедре уголовно-правовых дисциплин в родном институте. Затем он стал работал в юридических отделах различных компаний. В 2008 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук.

Мария Хоперская