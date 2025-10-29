В России стали чаще звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах

После блокировки звонков в мессенджерах голосовой трафик в России увеличился более чем на 25% по стране и более чем на 50% в Москве. Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что с августа трафик вырос больше всего в тех регионах, где «много звонили в WhatsApp или Telegram» — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

В Т2 и «СберМобайле» рассказали, что с начала августа в среднем по стране голосовой трафик их клиентов увеличился на 9% и 24% соответственно. У «Т-Мобайла» этот показатель увеличился в среднем на 41% в регионах и на 66% в Москве.

Операторы отвечают на новые запросы рынка увеличением минут звонков и новыми условиями тарифов. Эксперты отмечают, что пока рост голосового трафика технологически не скажется на операторах. Однако если динамика сохранится, им придется расширять инфраструктуру.

В начале августа 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, поскольку эти мессенджеры, по мнению властей, в основном используются для обмана и вымогательства денег.

