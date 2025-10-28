НКО Южной Кореи потребовали возобновить авиасообщение с Россией

128 южнокорейских и иностранных некоммерческих организаций обратились к властям Южной Кореи с требованием возобновить прямое авиасообщение с Россией. Активисты также потребовали пересмотреть фактические масштабы участия страны в международных санкциях.

Петиция с обращением в МИД, офис президента и министерство государственных территорий и транспорта была представлена на пресс-конференции, проведенной в парламенте Южной Кореи группой НКО во главе с «Солидарностью во имя мира в Северо-Восточной Азии». К 24 октября петицию поддержали 92 южнокорейские организации и 36 российских. В их число вошли культурные организации, издания и телеканал, творческие коллективы, исследовательские центры и ассоциации этнических корейцев, вернувшихся на историческую родину.

«В результате (приостановки авиасообщения.— ‘’Ъ’’) серьезно нарушено право на передвижение примерно 150 тыс. этнических корейцев и граждан Республики Корея, проживающих в России, фактически были остановлены обмены в сфере экономики, образования и культуры», — заявили ТАСС инициаторы петиции. НКО также потребовали подготовить меры поддержки для граждан и организаций, понесших убытки из-за рестрикций, а также четко сформулировать государственный курс в вопросах экономического сотрудничества с Россией.

Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей было приостановлено после февраля 2022 года. 27 октября 2025 года замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Россия и Южная Корея ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов. В тот же день глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил, что ведомство прорабатывает такую возможность, однако не выделил этот вопрос в качестве особого приоритета.

Ярослав Фокин