Загранице окажут теплый прием

Туристический спрос в зимнем сезоне смещается в пользу зарубежных направлений. Они формируют около 70% проданных авиабилетов на декабрь—февраль. Год к году значение выросло на 8–10 процентных пунктов. Это связано с повышением доступности поездок из-за укрепления рубля, расширения авиасообщения и либерализации визовых режимов. Основной спрос формирует Азия. Спрос на зимние путешествия в Китай за год вырос в пять раз, а в Японию — в 11.

Зарубежные направления сформировали 68% продаж авиабилетов на зимний сезон (период с декабря 2025 по февраль 2026 года), подсчитали в OneTwoTrip. Год к году это значение выросло на 10 процентных пунктов (п. п.), число заказов увеличилось в полтора раза. В «Авиасейлс» долю зарубежных направлений оценивают в 71%, на 8 п. п больше год к году. Но речь о ранних продажах и картина может скорректироваться, отмечают в сервисе.

По данным «Островка», в структуре продаж размещения внутренние направления потеряли за год 4 п. п, до 68%. Смещение спроса в пользу зарубежных направлений прослеживается и в организованном сегменте. В «Слетать.ру» спрос на зимние туры за границу за год вырос в 2,2 раза, по России — на уровне прошлого года. В структуре продаж Travelata.ru доля внутренних направлений сократилась в четыре раза, до 2%.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина считает, что интерес туристов к поездкам за рубеж растет из-за укрепления рубля: путешествия стали доступнее. Согласно подсчетам «Яндекс Путешествий», медианная стоимость авиаперелетов за рубеж на зиму сократилась на 10% год к году. Рейсы по России, напротив, подорожали на 8%. Ночь в российских отелях и апартаментах зимой обойдется в 7,1 тыс. руб., что на 15% дороже, чем годом ранее. Для Турции показатель снизился на 7%, до 7,7 тыс. руб., для Грузии — на 13%, до 5,7 тыс. руб., говорят в «Островке».

Это накладывается на расширение полетных программ и либерализацию правил въезда, отмечает госпожа Воронина. Власти Китая 2 сентября заявили о введении безвизового режима для россиян (см. “Ъ” от 2 сентября). Направление входит в число наиболее растущих. В OneTwoTrip отмечают, что продажи авиабилетов в Китай на декабрь—февраль выросли в пять раз год к году. В сегменте организованных продаж на направление, по данным «Слетать.ру», приходится 3,1% спроса. Год назад в топ-10 востребованных стран Китай не входил.

Зарубежный турпоток в предстоящую зиму будет расти за счет азиатских стран. В «Островке» обращают внимание на то, что путешествия в Азию для жителей России сейчас в целом значительно проще, чем в Европу. Самая востребованная у туристов страна по числу проданных авиабилетов — Таиланд, сформировавший 24% бронирований, отмечают в «Авиасейлс». В OneTwoTrip говорят, что число проданных в страну билетов за год увеличилось в два раза. Еще более заметный рост у Японии — в 11 раз.

Интерес к зимним перелетам в Турцию, по данным OneTwoTrip, снизился на 10% год к году. Это единственное популярное зарубежное направление, показавшее спад. В структуре продаж организованных туров доля Турции, по данным Travelline, сократилась за год с 6% до 4%. Тенденция может быть связана как с переориентацией спроса поклонников курортного отдыха на азиатские страны, так и с падением транзитного потока.

Среди европейских направлений в числе наиболее востребованных стран зимнего отдыха, по данным «Островка», Италия и Франция. Они занимают седьмое и девятое по числу бронирований места. В «Островке» указывают, что число бронирований Франции год к году выросло на 59%. Средняя стоимость проданной ночи на зимний сезон здесь составляет 14,3 тыс. руб., год к году показатель снизился на 20%.

Александра Мерцалова