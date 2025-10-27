Путин подписал закон об ужесточении правил рекламы энергетиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.

Изменения, внесенные в закон «О рекламе», вступят в силу с 1 марта 2026 года. В соответствии с ними предупреждение о вреде чрезмерного употребления энергетиков должно будет звучать не менее трех секунд в радиорекламе, не менее пяти секунд — в телерекламе и кино. Предупреждение должно занимать не менее 7% кадра или иной рекламной площади.

Реклама тонизирующих напитков также не должна быть обращена к несовершеннолетним. Кроме того, сообщение не должно содержать информации о витаминных и биологически активных добавках в напитке, следует из документа.

В марте вступил в силу запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Власти регионов также получили право ограничивать время и места их продажи.

