Экс-начальник колонии в Советской Гавани осужден за покровительство заключенному

Городской суд Советской Гавани признал виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, сообщила в среду прокуратура региона. Как и просила сторона обвинения, он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также лишен права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы на два года.

Судом установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 года начальник исправительного учреждения создал особый мягкий режим заключения для одного из осужденных. По договоренности, заключенный на безвозмездной основе неоднократно оказывал начальнику услуги по доставке продуктов питания и бытовой техники. Также перевозил начальника из Хабаровска в Советскую Гавань. Начальник умалчивал о нарушениях условий отбывания наказания, а также о факте выезда заключенного за пределы района.

Ранее «Ъ» сообщал, что этот заключенный попадался и на распространении наркотиков. Начальнику колонии грозило до десяти лет лишения свободы.

ФКУ ИК-5 УФСИН по Хабаровскому краю в Советской Гавани является мужской колонией строгого режима. Там отбывают сроки неоднократно судимые рецидивисты, приговоренные за тяжкие и особо тяжкие преступления. История учреждения ведется с 1944 года.

Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Эрнест Филипповский