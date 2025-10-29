Бастрыкин потребовал доклад о заражении гепатитом онкопациентов на Камчатке

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о массовом заражении гепатитом пациентов окнодиспасера в Камчатском крае.

Как сообщил СКР в телеграм-канале, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела, возбужденного еще в начале 2025 года, и установленных обстоятельствах.

Это реакция СКР на заявление губернатора Камчатского края Владимира Солодова на большой пресс-конференции накануне, где он сказал, что количество зараженных гепатитом в онкодиспансере возросло до 167 человек.

О массовом заражении гепатитом B и С пациентов диспансера при прохождении компьютерной томографии стало известно в конце 2024 года. По факту халатности сотрудников краевого онкологического диспансера следственными органами СКР по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК. В январе губернатор Солодов отправил в отставку министра здравоохранения Александра Гашкова, который почти сразу устроился главврачом санатория «Россия» — клинической базы национального научно-исследовательского центра Минздрава России в Ессентуках.

Гузель Латыпова