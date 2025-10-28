На Камчатке число заразившихся гепатитом в онкодиспансере выросло до 167

Количество пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, заразившихся гепатитом, выросло до 167. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

«Заразились 167 человек, по данным Минздрава, — сказал глава региона (цитата по ТАСС). — Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором».

Он уточнил, что число погибших от инфекции установить сложно, так как все пациенты диспансера «лечились от тяжелых заболеваний».

В январе началось расследование вспышки гепатита В и С в диспансере. Изначально сообщалось о нескольких десятках заболевших. По предварительным данным, все заразившиеся проходили компьютерную томографию с контрастированием и источник инфекции был в кабинете КТ. Возбуждено уголовное дело о халатности (293 УК РФ).