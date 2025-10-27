В Воронежской области хотят построить русско-китайский завод по переработке отходов

Строительство предприятия по экологической обработке и утилизации отходов животноводства и птицеводства запланировано в Воронежской области. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев.

Бывший губернатор Воронежской области (с 2009 год по 2017-й) Алексей Гордеев опубликовал итоги встречи с заместителем министра сельского хозяйства РФ (экс-заместитель председателя правительства региона в те же годы) Максимом Увайдовым и китайскими инвесторами.

По словам парламентария, новый проект запланирован в рамках российско-китайского сотрудничества. С иностранной стороны участие принимает компания «Шаньдун Ваншэнюань Биотехнологии», специализирующаяся на переработке биологических отходов. На предприятии предполагается производить мясокостную, кровяную и перьевую муку, животный жир и другие продукты переработки. Проектная мощность завода — 35 тыс. т сырья в год. Срок строительства — около пяти лет. Объем инвестиций, как и российский партнер — не раскрывается.

По данным министерства сельского хозяйства Воронежской области, в регионе ежедневно образуется около 137 т отходов животноводства, при этом действующих мощностей по их переработке «недостаточно». Господин Гордеев уверен, что реализация нового проекта «позволит улучшить экологическую обстановку в Воронежской области». «Запуск предприятия создаст 57 новых постоянных рабочих мест с конкурентной заработной платой и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона», — подчеркнул он.

По словам зампредседателя Госдумы, развитие российско-китайского партнерства продолжается в различных сферах, включая АПК. В 2026 году страны отметят 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В Черноземье уже реализован ряд проектов в этом направлении. В 2022 году на елецком участке особой экономической зоны «Липецк» АО «АСК» собиралось возвести завод по производству мясокостной муки. По данным сайта ОЭЗ, предприятие введено в эксплуатацию за 1,2 млрд руб. В Белгородской области агрохолдинг «Мираторг» Виктора Линника более 15 лет назад запустил крупнейшее в регионе предприятие по убою и первичной переработке мяса — СК «Короча», где производится мясокостная и кровяная мука, а также кормовой жир. В Курской области ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова на своем свинокомплексе также осуществляет переработку в мясокостную муку, кормовой жир и мукозу.

Анна Швечикова