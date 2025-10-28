Над Ростовской областью военные сбили девять украинских беспилотников

Сегодня, 28 октября, с 20.00 до 23.00 дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Всего, по данным Минобороны РФ, в указанный временной интервал военные сбили 57 вражеских БПЛА. Так, 35 аппаратов силы ПВО уничтожили над Брянской областью, по четыре – над Калужской и Тульской областями, еще четыре БПЛА военные сбили над Московским регионом («в том числе три, летевших на Москву») и один – над Курской областью.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 26 на 27 октября военные сбили над донским регионом четыре украинских беспилотника.

Ефим Мартов