Силы ПВО сбили четыре беспилотника над двумя муниципалитетами Ростовской области

Над Ростовской областью Российские силы ПВО в ночь с 26-го на 27 октября сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Валентина Любашенко

В целом, над шестью регионами РФ уничтожено 193 беспилотника самолетного типа.

«Больше всего дронов перехватили над Брянской областью — 47, над Калужской — 42, над Московским регионом — 40, включая 34 аппарата, направлявшихся на столицу. Над Тульской областью сбили 32 беспилотника»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Валентина Любашенко

