Карину Ворожцову ждут в Москве в январе

24 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю 15-летней Карины Ворожцовой из Новокузнецка («Платье с открытой спиной», Наталья Волкова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Карина страдает от боли в спине, ей тяжело ходить, сидеть, дышать. В московской клинике готовы провести операцию по новой технологии, позволяющей устранить деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. Но оплатить операцию родным девочки не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 166 621 руб.) собрана. Родители Карины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карина Ворожцова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Карина Ворожцова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 24 октября 7849 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Кузбасс», «Пенза», «Чувашия», «Адыгея», «Томск» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 45 компаний исчерпывающе помогли 70 детям, собрано 30 856 988 руб.