В Петербурге задержали еще одну группу уличных музыкантов

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех уличных музыкантов группы Restart, передает «Фонтанка». Их доставили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района. Все задержанные — несовершеннолетние.

Сотрудники полиции сказали изданию, что музыканты задержаны за нарушение порядка проведения уличных выступлений. В 2023 году власти Санкт-Петербурга сформировали перечень локаций, на которых такие мероприятия разрешены. Сенной площади, где выступала группа Restart, в списке нет.

Как пишет «Фонтанка», музыканты исполняли в том числе песни артистов, признанных Минюстом иностранными агентами. В социальных сетях они высказывались в поддержку группы «Стоптайм», участников которой 16 октября отправили в СИЗО.

Позднее издание сообщило, что двоих участников Restart отпустили из отдела полиции.

28 октября солистке группы «Стоптайм» Диане Логиновой выписали штраф в размере 30 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии. После судебного заседания ее вновь отвезли в отдел полиции, где составили новый протокол о незаконном проведении массового мероприятия.

Петр Бузлаев