Бывший Danone будет оспаривать претензии воронежского УФАС о «дискриминации»

ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее российское юрлицо Danone, сейчас работает под брендом «Логика молока») не согласно с выводами воронежского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о создании компанией «дискриминационных условий» для торговой сети «Центрторг», сообщили «Ъ-Черноземье» представители ответчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Компания "Логика молока" получила определение воронежского УФАС по Воронежской области, изучает позицию государственного органа по возникшей ситуации. В свою очередь компания не согласна c выводами УФАС, намерена предоставить все необходимые доказательства того, что закон "О торговле" не был нарушен»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в «Эйч энд Эн Трейд».

УФАС возбудило административное дело в отношении «Эйч энд Эн Трейд» за создание дискриминационных условий (нарушение п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»). «В случае если нарушение будет подтверждено, поставщик может получить предписание о том, чтобы привести договоры в равноправные условия. Возможно и наложение административного штрафа»,— поясняли в ведомстве.

В воронежском УФАС «Ъ-Черноземье» рассказали, что с жалобой на разные расценки «Логики молока» для клиентов в ведомство обратилось ПАО «Центрторг» (управляет одноименными магазинами в Воронеже), указавшее на то, что отпускная цена молочной продукции «Эйч энд Эн Трейд» для региональной сети была выше, чем для ООО «Агроторг» («Пятерочка»), АО «Тандер» («Магнит»).

По данным источника «Ъ-Черноземье», знакомого с делом, компания «Эйч энд Эн Трейд» объясняет разницу в стоимости продукции для крупных федеральных сетей и регионального ритейлера различными объемами закупок и логистическими издержками.

Генеральный директор ПАО «Центрторг» Сергей Кастрюлев сказал «Ъ-Черноземье», что будет готов прокомментировать ситуацию «через две недели». «Пятерочка» и «Магнит» на момент публикации не ответили на официальные запросы «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Эйч Энд Эн Трейд» зарегистрировано в Московской области в 2011 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 100 млн руб. Гендиректор — Якуб Закриев. Владельцы компании не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 141,8 млрд руб., чистая прибыль — 7,1 млрд руб. ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В состав сети, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. Как сообщал господин Кастрюлев «ТВ Губерния», в 2024 году сеть насчитывала 83 магазина, однако за год их число сократилось до 61 «из-за низкой рентабельности». По данным списка аффилированных лиц, опубликованного компанией, 55,64% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,93% — у его зама Алексея Сухарева, 3,3% — у Аллы Сухаревой. Еще по 2,5 и 0,3% — у Алемпиады и Дмитрия Дударевых. Остальная часть принадлежит миноритариям. Управляет ПАО ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Независимый консультант по работе с торговыми сетями Михаил Лачугин отмечает, что разница закупочной стоимости товаров для федеральных и местных ритейлеров — распространенная практика: «Если федеральная компания приобретает больший объем, то она может претендовать на более выгодную цену. Логистика — второй ключевой фактор. Доставка федералам, как правило, дешевле: у них развита распределительная инфраструктура. Почему конфликт возник именно вокруг "Логики молока"? Молочная категория — трафикообразующая, поэтому "Центрторг" так остро реагирует. Однако такой путь едва ли приведет к успеху, а ритейлер может потерять лояльность производителя. Что касается мотивации сети, это либо способ отсрочить платежи перед другими кредиторами, создав "дымовую завесу", либо попытка любым способом улучшить свое тяжелое финансовое положение»,— подытожил эксперт.

Согласно опубликованному в августе этого года отчете компании, первое полугодие для «Центрторга» закончилось с убытком — он составил 26,5 млн руб. вместо 5,6 млн руб. чистой прибыли за первое полугодие 2024-го. При этом выручка за тот же период незначительно выросла — 1,38 млрд руб. вместо 1,35 млрд руб.

О том, почему «Магнит» приостановил работу своего маркетплейса в Воронеже и Липецке — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова