Черноземью размагнитили маркеты

«Магнит (MOEX: MGNT) маркет» (структура ПАО «Магнит») приостановил работу в Воронеже и Липецке, где было открыто более 190 пунктов выдачи заказов. Большинство точек располагались в супермаркетах сети. Одним из ключевых преимуществ маркетплейса заявлялась доставка заказов в течение одного дня. В 2024 году убыток маркетплейса превысил 3 млрд руб. В компании заявили, что ПВЗ в указанных городах «не показали ожидаемых результатов». Эксперты полагают, что такие отключения «не требуют капитальных вложений», а выдача заказов может возобновиться уже в 2026 году.

Маркетплейс не показал себя в должной степени успешно в Воронеже и в Липецке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Магнит маркет» свернул работу собственного маркетплейса в двух городах Черноземья — Воронеже и Липецке (также ограничения коснулись Иванова и Балашова). По данным «Яндекс Карт», в Воронеже действовал 121 пункт выдачи заказов «Магнит маркета», в Липецке — 70. Таким образом, прекращение работы затронуло более 190 пунктов выдачи заказов в двух регионах. В «Магните» подтвердили «Ъ-Черноземье», что работа ПВЗ приостановлена, но «временно».

«ПВЗ в Липецке и Воронеже не показали ожидаемой эффективности и занимали небольшую долю в структуре продаж бизнеса, в связи с чем в этих городах было принято решение о временной приостановке деятельности ПВЗ. Сейчас мы анализируем возможные форматы продолжения работы там»,— пояснили в пресс-службе ритейлера. При этом ритейлер сохраняет планы по развитию сети в других регионах: всего проект представлен примерно в 250 населенных пунктах. В Белгороде, Курске и Орле «Магнит маркет» ранее не запускался (на 5 сентября 2025 года из черноземных облцентров работает только в Тамбове).

В августе 2024 года ритейлер начал открывать ПВЗ, сообщили в пресс-службе компании. Они располагаются в магазинах «Магнит», работающих 24 часа в сутки. Было открыто 170 круглосуточных ПВЗ, большинство из них расположены в Москве и Московской области. Однако Воронеж и Липецк в числе нескольких прочих городов лидировали по числу открытых в таком формате пунктов выдачи.

Согласно Rusprofile, ООО «Магнит маркет» зарегистрировано в 2021 году в Зеленодольске Республики Татарстан. Вид деятельности — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Уставный капитал — 25,5 тыс. руб. Выступает правопредшественником ООО «Казаньэкспресс Диджитал Ритейл». Принадлежит ПАО «Магнит» через цепочку юрлиц. В соответствии с результатами по МСБУ выручка за 2024 год составила 6,3 млрд руб., убыток — 3,2 млрд руб. (–118%).

Проект «Магнит маркет» был создан на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress. Первые сто пунктов выдачи заказов открылись 1 апреля 2024 года в магазинах ритейлера. Большинство новых точек были представлены в Республике Татарстан, включая около 50 пунктов в Казани, а также в 13 других городах, где они располагались в магазинах «Магнит у дома» и дрогери «Магнит Косметик». Компания тестировала конфигурации ПВЗ: в трех казанских магазинах они были оформлены как корнеры площадью около 4 кв. м, в остальных — в формате «стола». Для развития проекта ритейлер использовал собственные логистические мощности. Одним из ключевых преимуществ сервиса ритейлер называл доставку заказов в течение одного дня.

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, решение о приостановке маркетплейсов в Воронеже и Липецке носит сугубо операционный характер: «Отключено несколько регионов с низкими показателями продаж. Возможность их отключения и подключения очень простая и быстрая, не требует капитальных вложений, поэтому компания решила сфокусироваться на территориях с более высокой эффективностью, ограничив работу там, где результаты объективно низкие. Каких-либо конспирологических версий я бы не строил. Это чисто операционное решение. В ближайшей перспективе, думаю, уже в 2026 году сервис будет восстановлен, но на несколько ином уровне».

Основатель «Академии ритейла», доцент МГИМО Алексей Филатов также считает закрытие временной мерой. По его словам, отсутствие сервиса в двух городах из сотен, где он работает, может быть связано и с локальной перестройкой системы доставки (смена складского оператора, переезд в более дешевые помещения): «Фундаментальных изменений в спросе на маркетплейсы нет. Он растет темпами прошлого года за счет подключения новых пользователей. Стратегически это ключевой элемент удержания покупателя: сервис повышает частоту покупок, а выдача заказов в магазинах становится еще и дополнительной точкой контакта с клиентом, позволяя расширить его корзину за счет товаров с полки»,— отметил эксперт.

Анна Швечикова