Предложение дорогой аренды в Москве обогнало спрос

Рынок высокобюджетной аренды Москвы демонстрирует перегрев: предложение квартир стоимостью от 300 тыс. руб. в месяц за год выросло в 1,5 раза, тогда как спрос остался на уровне прошлого года. Как отмечают эксперты, с рынка ушли экспаты, а новые предложения часто переоценены.

Средняя запрашиваемая цена элитной аренды достигла 488 тыс. руб. в месяц, но в ближайшие три месяца ставки могут снизиться на 5–7%. «Собственники, видя низкий спрос, снимают объекты с экспозиции в ожидании сезона», — поясняет владелец Nika Estate Виктор Садыгов. Аналитики связывают профицит с выходом на рынок инвестиционных квартир и сокращением деловой миграции.

