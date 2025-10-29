Жильцы урезали бюджеты

На рынке высокобюджетной аренды Москвы, где средняя стоимость жилья достигает 488 тыс. руб. в месяц, наметилось охлаждение. Объем предложения вырос на 17% за месяц и на 13% год к году, а спрос остался на уровне прошлого года. В ближайшие три месяца активность арендаторов снизится, а средние ставки могут потерять 5–7%. Сейчас многие предложения переоценены, а занимавших существенную долю дорогих квартир экспатов почти не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Объем предложения высокобюджетных квартир, сдающихся в аренду, по итогам сентября вырос на 13% год к году и на 17% к августу, подсчитали в агентстве «Intermark Аренда». Аналитики замечают, что это наиболее выраженный месячный прирост экспозиции за год. Владелец Nika Estate Виктор Садыгов говорит, что предложение квартир дороже 300 тыс. руб. в месяц за год выросло в полтора раза. Много вариантов даже в востребованных локациях — в Хамовниках и на Патриарших Прудах, говорит он.

Рынок высокобюджетной аренды влился в общерыночный тренд. Согласно «Авито Недвижимости», в России в целом общее число сдающихся квартир по итогам третьего квартала прибавило 27% год к году. Динамика спроса оказалась куда более скромной — рост на 7%. В Москве, по данным аналитиков, за год стало сдаваться на 20% больше квартир. Тенденция может объясняться выходом на рынок инвестиционных квартир, общим сокращением экономической активности и, соответственно, снижением темпов трудовой миграции населения (см. “Ъ” от 24 сентября).

Спрос на аренду высокобюджетной недвижимости в Москве в третьем квартале был на уровне прошлого года, констатируют в «Intermark Аренде». Господин Садыгов говорит, что с рынка аренды ушли почти все сотрудники зарубежных компаний и дипломаты, ранее занимавшие заметную долю квартир. «Китайцев мы практически не видим, а основной этап переезда регионального топ-менеджмента уже завершился»,— замечает он.

Гендиректор «Intermark Аренды» Елена Куликова говорит о приостановке ротации арендаторов: большинство уже сняли подходящие варианты. Эксперт обращает внимание на то, что стоимость высокобюджетных квартир за последние несколько лет сильно выросла и часто арендаторы уже не могут платить больше. Госпожа Куликова не исключает, что в перспективе трех-четырех месяцев речь пойдет и о снижении спроса. Хотя перед новогодними праздниками может наблюдаться определенный всплеск активности. По словам Елены Куликовой, на рынок выходят и инвестиционные квартиры в новых комплексах.

Ограниченный спрос сдерживает рост цен. Согласно данным «Intermark Аренды», средняя запрашиваемая стоимость высокобюджетных квартир сейчас 488 тыс. руб. в месяц. Год к году показатель вырос на 6%. Средний бюджет сделки увеличился на 13%, до 312 тыс. руб. в месяц. Эксперт по аренде городской недвижимости агентства Point Estate Сергей Бороздин говорит, что собственники, сдающие жилье впервые, как правило, устанавливают более высокие ставки. Те, кто рассчитывает заключить сделку быстрее, могут снижать цену.

Хотя практику дисконтирования в дорогом сегменте нельзя считать повсеместной. Виктор Садыгов говорит, что, видя слишком низкие ставки, собственники могут снимать объект с экспозиции на два-три месяца в ожидании сезонного увеличения спроса. Эксперт связывает это с потенциально высокими затратами на ремонт. Управляющий партнер Trophy Assets Наталья Круглова добавляет, что профицит частично формирует малоинтересное предложение — это квартиры с завышенными относительно качества ремонта и планировок ставками.

Елена Куликова не исключает, что в ближайшие три месяца средняя стоимость высокобюджетной аренды может снизиться на 5–7%. На рынке массового жилья России, согласно «Авито Недвижимости», средневзвешенная арендная ставка по итогам третьего квартала составила 35 тыс. руб. в месяц. За год значение не изменилось. Аналитики предполагают, что сохранение ставок помогает искать потенциальных арендаторов.

Александра Мерцалова