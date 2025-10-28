В Смольном заявили об увеличении промышленного производства на 5,1% с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года промышленные предприятия Петербурга нарастили объем производства на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по обрабатывающим производствам зафиксирован рост на 6,4%, сообщил в своем Telegram-канал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации Петростата, наибольший рост отмечен в производстве автотранспортных средств (ИПП — рост в 1,8 раза), прочих транспортных средств и оборудования (ИПП — 146,5 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП — 115,8 %).

В других отраслях обрабатывающего комплекса положительной динамики удалось достичь в полиграфической деятельности (ИПП — 112,2 %), в металлургическом производстве (ИПП — 104,7 %), в производстве пищевых продуктов (ИПП — 102,9 %), отметил господин Поляков.

Ранее в Смольном заявляли, что объем производства в автомобильной отрасли Санкт-Петербурга превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза.

Андрей Цедрик