Холдинг «Объединенные пивоварни» сменит название на «Пивоварни Бочкарев»

Один из крупнейших производителей пива в России, холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный на базе активов Heineken, с 1 ноября начнет работать под новым названием — «Пивоварни Бочкарев». Как выяснил «Ъ», компания уже внесла изменения в ЕГРЮЛ и подала заявки на регистрацию товарных знаков.

Ребрендинг может потребовать инвестиций от 200 до 500 млн рублей и направлен на укрепление позиций холдинга, который занимает третье место в России по объему продаж пива (10,9% рынка). «Решение отражает новый этап развития компании и стремление укрепиться на рынке», — пояснили в компании. Эксперты отмечают, что выбор названия, созвучного с одним из брендов, указывает на стратегию продвижения флагманской марки в условиях общего падения продаж пива в России на 17,9%.

