Процесс в режиме «Стрима»

Суд в Москве уже третий раз будет рассматривать уголовное дело бывших топ-менеджеров объединяющего несколько популярных каналов АО «Телекомпания "Стрим"» Александра Лаврова и Анатолия Зяблицкого. Они обвиняются в хищении у партнеров пакета акций холдинга и технологического комплекса. Сначала они получили по пять лет, а после отмены приговора со второго процесса суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК. Исправив ошибки, следствие заодно добавило фигурантам новую статью — об отмывании преступных доходов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Лавров

Председательствовать на третьем по счету процессе по обвинению Анатолия Зяблицкого и Александра Лаврова в особо крупном мошенничестве и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в Лефортовском суде будет Лиля Алтынникова — опытный юрист, преподаватель, кандидат наук и автор научных статей о деятельности судов. Первое заседание было назначено на 28 октября, однако судья не успела вынести приговор по другому делу, процесс пока отложен.

Как рассказывал “Ъ”, в сентябре 2021 года Главное следственное управление СКР по Москве предъявило господам Зяблицкому и Лаврову обвинение в мошенничестве. Поводом стала история с кредитом на 672 млн руб., выданным ВТБ в 2016 году компании ООО «Контент Юнион Дистрибьюшн» для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» (выпускает популярные телеканалы «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто24» и др.) у АФК «Система». Именно в тот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, в прошлом, к слову, вице-губернатор Новгородской области, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга «Контент Юнион», вместе с гендиректором Александром Лавровым (впоследствии заняли руководящие должности в «Стриме») убедили основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить их пакеты акций. После нескольких махинаций с ценными бумагами, которые отдали в залог акционеры, говорится в деле, последние утратили контроль над своими активами — 20% в уставном капитале ООО «Контент Юнион Дистрибьюшн», а также зданием и землей под ним в 1-м Рижском переулке Москвы, где расположен технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами столицы и телецентром «Останкино».

По данным следствия, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона», зарегистрированного на Кипре, фирме Martellata Ltd. Общий ущерб потерпевших в виде долей в бизнесе, здания и земельного участка под ним следствием оценен в 1 млрд руб., хотя сами они считают, что потеряли 3,5 млрд руб.— в эту сумму входят и примерно $8 млн вложенных ими в проект личных средств.

Параллельно с расследованием потерпевшие вели тяжбу в судах за возврат активов. Тем временем, как сообщал “Ъ”, обвиняемые, которых поместили c санкции суда под домашний арест, настаивали на своей невиновности и исключительно гражданско-правовом, а не уголовном характере конфликта с оппонентами.

В мае 2022 года Александра Лаврова по ходатайству следствия поместили в СИЗО. Выяснилось, что он, вопреки запретам суда, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где, помимо прочего, искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Сам Александр Лавров и его адвокат настаивали, что никаких нарушений режима не было, а телефоном и компьютером пользовались родственники, проживающие вместе с обвиняемым.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анатолий Зяблицкий

В мае 2023 года суд признал фигурантов дела виновными, назначив обоим по пять лет колонии общего режима. Однако апелляционная инстанция приговор отменила из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона». Заново материалы дела вернулись в суд в январе прошлого года, а в июле они были возвращены в прокуратуру по ходатайству обвинения. В постановлении судьи говорилось, что «не указано, в чем конкретно выразился обман потерпевших… в чем заключалось злоупотребление доверием каждого потерпевшего со стороны обвиняемых… а в обвинительном заключении имеется ряд неточностей и предположений, которые невозможно устранить при рассмотрении уголовного дела по существу». При этом мера пресечения в виде содержания в СИЗО (Анатолия Зяблицкого арестовали после оглашения первого приговора) была оставлена в силе. Впрочем, вскоре обоих отпустили на свободу.

При работе над ошибками СКР добавил фигурантам к предыдущему обвинению легализацию преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как адвокаты обвиняемых, так и потерпевших пока взяли паузу в комментариях, дожидаясь начала рассмотрения дела по существу.

Сергей Сергеев