Прокуратура потребовала устранить нарушения в доме, где расположена «Камчатка»

Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проведенной проверки выявила несоблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании многоквартирного дома в Петроградском районе города.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе обследования дома 15 по улице Блохина (в нем располагалась легендарная котельная «Камчатка», а в настоящее время функционирует одноименный клуб-музей Виктора Цоя), проведенного при участии специалиста Государственной жилищной инспекции, были выявлены многочисленные недостатки: разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев на стенах и потолке. Также на ступенях крыльца одной из парадных зафиксированы трещины и выбоины.

Прокурор района, защищая интересы жильцов, внес представление в адрес руководства управляющей организации — ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района». Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.

Андрей Цедрик