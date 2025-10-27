Прокуратура потребовала отремонтировать дворовый проезд на улице Рубинштейна

Прокуратура выявила нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проверка была проведена на улице Рубинштейна в Центральном районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что проезжая часть внутридворовой территории многоквартирного дома 20, лит. А по улице Рубинштейна находится в неудовлетворительном состоянии — асфальт там оказался разрушен, имеются просадки и проломы.

В адрес главы местной администрации МО «Владимирский округ» было внесено представление. Дворовый проезд потребовали привести в нормативное состояние. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также потребовала привести в порядок парадные дома 9 по Тракторной улице после коллективной жалобы жильцов на ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района».

Андрей Цедрик