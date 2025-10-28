Министры обороны России и Сирии провели переговоры в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с сирийским коллегой генералом Мухрафом Абу Касрой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Андрей Белоусов напомнил о недавней встрече президентов России и Сирии и подчеркнул, что текущие переговоры подтверждают активное и плодотворное сотрудничество между двумя странами. Он добавил, что встреча президентов дала новый импульс развитию военных отношений двух стран.

Генерал Абу Касра поблагодарил российское руководство за организацию визита и подчеркнул важность взаимодействия между странами. В ходе переговоров обсудили реализацию новых направлений двустороннего сотрудничества.

Как с Владимиром Путиным встретился президент Сирии и его коллеги — в репортаже Андрея Колесникова.