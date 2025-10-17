В Тамбове достроили первый арендный дом для студентов Державинского университета

Строительство первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Державина завершили в Тамбове. Он находится на улице Советской. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арендный дом для студентов в Тамбове

Фото: с сайта правительства Тамбовской области Арендный дом для студентов в Тамбове

Фото: с сайта правительства Тамбовской области

Объект состоит из 17 этажей, один из которых является подземным. В составе дома — пять нежилых помещений на первом уровне и 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Общая вместимость — 500 человек. Заселение начнется 1 ноября 2025 года.

Подписание соглашения о реализации проекта состоялось на форуме «Среда для жизни» в Тамбове в августе 2022-го. В сентябре 2023 года разрешение на строительство получило местное ООО «СЗ "Мегаполис"». Согласно проектной декларации, планируемая стоимость реализации арендного дома составляла 662,8 млн руб., площадь всего объекта — 10,2 тыс. кв. м.

«СЗ "Мегаполис"» входит в ГК «Мегаполис». По собственным данным, в составе группы, помимо названной компании, также находятся ООО «Управляющая компания "Мегаполис"», ООО «Спецтехника» и ООО «СК "Мегаполис"». Указано, что ГК ведет деятельность с 2008 года и «входит в первую тройку самых надежных застройщиков Тамбова», реализовала 2 тыс. квартир.

Из информации сервиса Rusprofile.ru следует, что ООО «СЗ "Мегаполис"» зарегистрировано в Москве в феврале 2020 года для ведения деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 50% компании принадлежат Альберту Дорожкину (он же управляет обществом) и Ольге Дорожкиной. За 2024 год ООО «СЗ "Мегаполис"» получило выручку 345 млн руб., чистая прибыль составила 4,7 млн руб.

О выделении участка площадью 0,25 га под первый арендный дом для студентов в Тамбове стало известно в январе 2023 года.

Кабира Гасанова