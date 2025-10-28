Перекрытие улицы Пашковский перекат в Краснодаре продлили до 3 ноября

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара продолжаются дорожные работы на ул. Пашковский перекат. Участок от улицы Бородинской до здания № 150/4 останется закрытым для проезда транспорта до 3 ноября. Сроки проведения работ увеличились из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, специалисты завершают подготовку основания дороги, после чего начнут укладывать нижний слой асфальтового покрытия. Открытие участка для движения транспорта запланировано в ночь со 2 на 3 ноября.

Ранее на этом участке были проведены работы по строительству ливневой канализации. Несмотря на то, что улицу временно открывали для проезда, асфальтирование дороги не было завершено.

Строительство ливневой канализации в Пашковском жилом массиве ведется на участке от ул. Гоголя до ул. Бородинской. Общая протяженность сетей водоотведения составит около 630 м с диаметром 315 и 400 мм.

План работ также включает строительство 45 смотровых колодцев и перекладку 117 м электросетей. На перекрестке с улицей Бородинской вместо существующих трех полос движения будет создано пять, включая дополнительные поворотные полосы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с 22:00 1 ноября до 4 ноября будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Седина перед перекрестком с улицей Постовой.

Анна Гречко