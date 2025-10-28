Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре на три дня ограничат движение по улице Седина

В Краснодаре с 22:00 1 ноября до 4 ноября будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Седина перед перекрестком с улицей Постовой. Об этом сообщает Дептранс города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение связано с проведением работ по газификации Вечного огня в сквере Героев Отечества.

На время работ для проезда останется одна из трех полос в направлении к перекрестку. Движение в обратную сторону, а также маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Власти призвали водителей заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность при проезде участка.

Екатерина Голубева

