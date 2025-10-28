Годовая инфляция в Петербурге в сентябре замедлилась до 8,37%

По итогам сентября текущего года годовая инфляция в Санкт-Петербурге замедлилась до 8,37%. Месяцем ранее этот показатель составлял 8,85%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, цены в первом месяце осени в городе выросли на 0,39% по сравнению с августом.

Заметнее всего за год в Петербурге повысилась стоимость услуг — на 11,84%. При этом продовольственные и непродовольственные товары в городе за год подорожали на 8,79% и 4,98% соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал о подорожании килограмма картофеля в петербургских магазинах более чем на 40%.

Андрей Цедрик