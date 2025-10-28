Bloomberg связал падение экспорта нефти РФ с плохой погодой, а не санкциями США

Объем экспортных поставок российской нефти сократился на прошлой неделе на 70 тыс. баррелей, сообщает Bloomberg. Однако, отмечает агентство, это связано скорее с неблагоприятными погодными условиями в Балтийском море, нежели с недавними санкциями США.

По данным Bloomberg, средний объем поставок нефти из российских портов за четырехнедельный период, завершившийся 26 октября, составил 3,72 млн баррелей в день. По состоянию на 19 октября объем экспорта составлял около 3,79 млн.

При этом в Приморске, ключевом балтийском порту для поставок российской нефти, в конце недели серьезно ухудшились погодные условия. Так, 26 октября порывы ветра превышали 22 м/с, что могло серьезно помешать погрузочным работам.

Как отмечает агентство, недавние санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа вряд ли успели отразиться на поставках российской нефти. А санкции в отношении «Сургутнефтегаза» и «Газпром-нефти», наложенные еще в январе этого года, и вовсе практически никак не сказались на экспорте нефти РФ, пишет Bloomberg.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ряд их дочерних структур в SDN List 22 октября. Накануне ЛУКОЙЛ объявил, что намерен продать все зарубежные активы в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних обществ.

Кирилл Сарханянц