В Анапе установят 415 камер видеонаблюдения за 105 млн рублей

Администрация Анапы планируют направить из муниципального бюджета 105,3 млн руб. на модернизацию системы уличного видеонаблюдения. Соответствующий тендер опубликован на едином портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За указанную сумму мэрия планирует приобрести 415 камер наблюдения. В стоимость контракта входят 93 узла доступа, монтаж и настройка оборудования, а также поставка общего и специального программного обеспечения.

Камеры должны поставить до 15 декабря 2025 года. Настройку и установку программного обеспечения необходимо завершить до 1 мая 2026 года.

Власти Анапы установили технические требования к оборудованию. Камеры должны быть цифровыми и антивандальными, с грозозащитой, шумоподавлением, встроенным микрофоном и дальностью подсветки не менее 60 м.

Работы будут проводиться поэтапно. В 2025 году планируется освоить 88,3 млн руб. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 17 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что заказчиком в тендере выступал МБУ «Цифровая Анапа», конкурс проводится на электронной площадке РТС-тендер. Прием заявок был открыт до 24 октября, а итоги планируется подвести 29 октября.

Анна Гречко