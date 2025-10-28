«Синема Парк» обязали выплатить 400 млн рублей экс-представителю Sony Pictures

Арбитражный суд Москвы постановил киносети «Синема Парк» выплатить экс-представительству студии Sony Pictures — ООО «Контент-клуб» — 471,6 млн руб. Сумму взыскали в качестве возмещения убытков при отказе российских киносетей от выплат за прокат фильмов весной 2022 года. Об этом сообщила газета «Известия».

Как сообщалось, Sony Pictures потеряла выручку от показов в России фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «Анчартед: На картах не значится» и «Веном 2». Все они вышли осенью-зимой 2021 года, сборы за фильмы составили 2,98 млрд, 1,5 млрд и 2 млрд руб. соответственно.

Представитель «Синема Парка» на заседании заявил об истечении срока исковой давности по основной части. Кроме того, ответчик счел, что истец не представил доказательств направления счетов на выплаты после показов. Однако суд не согласился с доводами «Синема Парка».

В августе «Синема Парк» и ее дочерняя компания ООО «Райзинг стар медиа» подали ответный иск против «Контент-клуба» о компенсации утраченной выгоды. Общая сумма требований составила 578 млн руб. Иск связан с убытками киносети, так как она не смогла показать 15 новых кинокартин студии Sony Pictures.

