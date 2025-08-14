Киносеть «Синема Парк» подала в суд на Sony Pictures из-за упущенной выгоды

Арбитражный суд Москвы провел судебное заседание по иску киносети «Синема парк» и ее дочерней компании ООО «Райзинг стар медиа» против ООО «Контент-клуб» — экс-представительства киностудии Sony Pictures в России. Это следует из картотеки суда.

Истцы рассчитывают взыскать с «Контент-клуба» выгоду, упущенную после ухода Sony Pictures из России в начале СВО. Общая сумма требований, по данным газеты «Ведомости», — 578 млн руб. Как сообщило издание, представитель «Синема парк» заявил в суде, что киносеть понесла убыток, не показав 15 кинорелизов голливудской студии. В их числе: «Морбиус», «Человек-Паук: Паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец» и «Крейвен-охотник».

Иск российской киносети оказался ответным. В феврале «Контент-клуб» подал в суд на «Синема парк» и входящую с ним в одну структуру «Формулу кино». Представитель голливудского мейджора требовал взыскать с российских компаний 436,4 млн руб. Sony Pictures потерпела убытки при отказе российских киносетей весной 2022 года от выплат за уже вышедшие у них фильмы. Студия потеряла выручку от показов в России кинокартин «Человек-паук: Нет пути домой» (2,98 млрд руб. на сборах) и «Анчартед: На картах не значится» (1,5 млрд руб.). Дата их выхода — конец 2021 года.