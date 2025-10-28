В этом году нейросеть ГАТИ выявила более 1,7 тыс. нарушений в содержании фасадов

В 2025 году нейросеть «Городовой» ГАТИ выявила более 1,7 тыс. нарушений в содержании фасадов зданий. Об этом сообщили 28 октября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«По итогам 9 месяцев 2025 года более 70% зданий содержатся без нарушений, а за это время устранено более 450 выявленных проблем»,— рассказали в инспекции. Нарушителям за этот период выписали штрафы на общую сумму более 119 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нейросеть лишила владельцев торговых точек в Петербурге более чем 1 млн рублей в 2025 году.

Артемий Чулков