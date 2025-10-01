Нейросеть лишила владельцев торговых точек в Петербурге более чем 1 млн рублей в 2025 году

С начала года с помощью восьми нейросетевых комплексов «Городовой» в Санкт-Петербурге выписали штрафы владельцам незаконных торговых объектов на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Фото: Пресс-служба Государственной административно-технической инспекиции Санкт-Петербурга

Помимо нейросети ГАТИ помогали жители Петербурга: в этом году в инспекцию поступило более 450 сообщений от граждан о самовольной установке элементов благоустройства — торговых точек, шлагбаумов, ограждений и прочих несогласованных объектов.

По всем случаям ГАТИ объявила более 500 предостережений, 45 нарушителям выписали штрафы на сумму около 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первые восемь нарушителей в Петербурге получили штрафы за найденный ИИ борщевик.

Артемий Чулков