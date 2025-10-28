Артюхов рассказал Путину о снижении уровня младенческой смертности на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизился уровень младенческой смертности в 5,4 раза с 2010 года, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Это хороший показатель»,— отметил Владимир Путин.

Господин Артюхов добавил, что это всегда было «дамокловым мечом» для региона из-за его труднодоступности. Однако сложная работа и усилия медицинских специалистов привели к положительным результатам. По его словам, этот показатель уже ниже среднего по стране.

Дмитрий Артюхов рассказал, что округ занимает третье место по рождаемости в стране по итогам прошлого года. «Каждая четвертая семья [на Ямале] многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая»,— отметил губернатор. По его словам, ключевые предприятия играют важную роль в этом процессе, «способствуя уверенности местных семей в будущем и стимулируя рост рождаемости».

Владимир Путин и Дмитрий Артюхов отдельно обсудили рост численности коренных народов Севера. «У них многодетные семьи в основном, да?»,— уточнил глава государства. Дмитрий Артюхов ответил, что каждая вторая семья коренных малочисленных народов Севера является многодетной, что, по его мнению, является уникальной тенденцией. В качестве примера он привел Северную Америку и другие регионы мировой Арктики, где малые народы сталкиваются с угрозой исчезновения. На Ямале, несмотря на промышленное развитие, численность коренных народов Севера продолжает расти.

Господин Путин указал, что в регионе сохраняется проблема обучения во вторую смену. «25% школьников ходят во вторую смену, да?»,— отметил президент. Дмитрий Артюхов сообщил, что для решения этой проблемы строятся восемь новых школ, а шесть объектов проходят капитальный ремонт. Часть новых школ будет введена в эксплуатацию в следующем учебном году. «Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — еще через год проблема во многом будет уже уходить»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Полина Бабинцева