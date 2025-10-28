Парижский шанс итальянца

Спор испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера за первое место в мировом рейтинге по итогам года близок к своей кульминации. Синнер еще сохраняет теоретические шансы обойти нынешнего лидера, но, чтобы это произошло, Алькарас должен крайне неудачно выступить на двух соревнованиях — Rolex Paris Masters, проходящем сейчас в столице Франции турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом €6,1 млн, а затем в Турине на итоговом состязании Nitto АТР Finals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед стартом на Rolex Paris Masters Янник Синнер еще сохраняет теоретические шансы стать первым в мире по итогам года второй сезон подряд

Воскресная победа Янника Синнера на турнире категории 500 в Вене немного обострила борьбу за титул первой ракетки мира по итогам сезона, которую итальянец все еще ведет с Карлосом Алькарасом. Отставание Синнера сократилось до 2040 очков. А поскольку на двух оставшихся крупных турнирах этого года — стартовавшем в понедельник во Франции Rolex Paris Masters и итоговом состязании в Турине — можно заработать 2500 баллов, он все еще имеет шанс вырваться на первое место.

Впрочем, пока ситуацию контролирует Алькарас.

Чтобы гарантировать себе звание сильнейшего теннисиста мира 2025 года, ему перед началом парижского «мастерса» требовалось дойти на нем до финала (свой первый матч на турнире испанец вчера поздно вечером по московскому времени провел против британца Кэмерона Норри). Более того, это условие требуется выполнить лишь в том случае, если Синнер, который начинает турнир в среду встречей с бельгийцем Зизу Бергсом, возьмет титул. А вот если этого не произойдет, то все может решиться немного раньше.

В некоторой степени интригу подогревает тот факт, что прежде ни Алькарас, ни Синнер на заключительном «мастерсе» года не блистали. Лучшим результатом испанца был четвертьфинал в 2022 году, а в общей сложности он выиграл в Париже пять матчей из девяти, в то время как итальянец вообще лишь однажды прошел там один круг. Однако, во-первых, год на год не приходится, а во-вторых, Rolex Paris Masters всегда считался очень специфическим турниром. В конце сезона физические кондиции представителей элиты часто бывают ограниченны, многие предпочитают сэкономить силы к Nitto ATP Finals. Сейчас же и Алькарас, и тем более Синнер будут выкладываться до конца, ведь ставки слишком высоки.

Тем временем три российских теннисиста, попавших в парижскую сетку, решают свои локальные задачи.

Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые до этого проиграли по пять матчей подряд, прервали свои неудачные серии, победив на старте соответственно британца Джейкоба Фернли и американца Этана Куинна (Рублев вчера поздно вечером во втором круге играл с американцем Лернером Тьеном). Но оба они не претендуют на путевки в Турин, а вот Даниил Медведев, пусть и чисто теоретически, еще может туда попасть. Во вторник в своей стартовой встрече он за 70 минут разобрался с испанцем Хауме Мунаром — 6:1, 6:3. Следующим оппонентом россиянина будет 34-летний болгарский ветеран Григор Димитров, который успел восстановиться после частичного разрыва грудной мышцы, полученного в матче четвертого круга Wimbledon против его будущего чемпиона Синнера. Cчет личных встреч соперников — 8:3 в пользу Медведева, но последнюю встречу выиграл Димитров как раз на «мастерсе» в Париже в 2023 году.

Правда, было это в другом месте. Дело в том, что сейчас французский «мастерс» сменил дислокацию — переехал c Accor Arena из района Берси в более современный зал Paris La Defence Arena. Это крупнейший в Европе крытый стадион. Его ежедневная вместимость на время Rolex Paris Masters составит около 23 тыс. зрителей, при этом центральный корт одновременно может принять примерно 17 тыс. человек.

Евгений Федяков