М-32 растягивается во времени

Срок завершения строительства магистрали М-32, которая свяжет Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49, сдвинули больше чем на год. В первой версии госконтракта датой сдачи объекта значился январь 2027 года. В августе 2025-го заказчик, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и генеральный подрядчик, АО «ВАД», заключили дополнительное соглашение, в котором в том числе прописали изменение сроков выполнения работ. Согласно поправкам, М-32 будет достроена к ноябрю 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным «Ъ-СПб», отсрочка на год связана с изъятием земель для строительства трассы. Ранее в комитете заявляли, что для возведения М-32 нужно изъять 27 земельных участков площадью 2,87 га

Строительство магистрали М-32 с путепроводной развязкой через железнодорожные пути Сестрорецкого направления на севере Санкт-Петербурга началось в сентябре 2024 года. Трасса протяженностью 7,7 км свяжет Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49, с которой можно будет выехать на Западный скоростной диаметр. Строительство М-49, которую планировали еще почти десять лет назад, при этом пока остается все еще в планах. На ее проектирование в 2026 году в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) запланировано 506,4 млн рублей.

Генерального подрядчика строительства М-32 определили еще в декабре 2022 года: госконтракт заключили с АО «ВАД». Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — подведомственное учреждение комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Стоимость трассы, согласно первой версии контракта, составляла 18,45 млрд рублей. Однако к началу работ она подорожала до 23,85 млрд рублей. При этом общее финансирование проекта в рамках АИП выросло до 25 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей относится к затратам заказчика. Согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, сметная стоимость сократилась на 67,6 млн рублей — до 24,9 млрд.

Построить магистраль, которую задумывали в начале 2010-х, планировали к февралю 2027 года: на первом этапе возвести двухуровневую развязку с путепроводом через железнодорожные пути и Южную улицу с подключением к Приморскому шоссе, а также построить отрезок магистрали М-32. На втором этапе построить еще 2,5 км трассы — от М-49 до новой транспортной развязки, сообщали ранее в петербургском правительстве.

На конец сентября 2025 года работы на новой магистрали выполнены на 20%, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «ВАД».

Для развязки и нового путепровода готовы 50% опор (12 из 23) и 25% подпорных стен, для строительства путепровода завезена треть от запланированного объема металлоконструкций, добавляют в компании. «Сооружение подпорных стен завершено на двух из шести участков, для этого потребовалось 14 тыс. кубометров песка и 6 тыс. бетонных блоков»,— объясняет технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Смирнов.

В августе «Дирекция транспортного строительства» и ВАД заключили дополнительное соглашение к контракту, изменив сроки его реализации, следует из данных на сайте ЕИС «Закупки». Теперь завершить работы подрядчик должен до середины ноября 2028 года.

По данным «Ъ-СПб», отсрочка на год связана с изъятием земель для строительства трассы. Ранее в комитете заявляли, что для строительства М-32 нужно изъять 27 земельных участков площадью 2,87 га. При этом решение земельного вопроса идет в судах: в декабре прошлого года КРТИ подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием изъять земли у ООО «Автопортрет Лахта». Аналогичный иск был подан в марте 2025-го: Смольный требует изъять для госнужд два земельных участка площадью 122 кв. м и 1970 кв. м, принадлежащих АО «Синергия».

В пресс-службе КРТИ уже после публикации материала сообщили, что движение по развязке планируется открыть в 2027 году. «Срок госконтракта изменился в соответствии со сроком строительства по проектной документации, предметом госконтракта являлась одновременная разработка проектной документации и строительство объекта»,— прокомментировали в комитете.

Надежда Ярмула