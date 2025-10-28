Судан треснул по новым швам

В ночь на вторник, 28 октября, вооруженные силы Судана объявили об отступлении из города Эль-Фашир — ключевого логистического узла, бои за который продолжались почти полтора года. Заявление военных появилось на следующий день после того, как повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) заявила о взятии города и начале новой эпохи для Судана. Падение Эль-Фашира является переломным моментом в гражданской войне, нынешняя фаза которой длится с 2023 года. Оно оформляет разделение африканской страны по линии «восток—запад» и открывает для СБР новые возможности с точки зрения поставок вооружения и переброски боевых подразделений на основные линии фронта.

То, что город Эль-Фашир, административная столица региона Дарфур, сдан отрядам повстанцев, официально подтвердил в ночь на 28 октября глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он пояснил, что отступление было предпринято, чтобы спасти остававшихся в зоне конфликта мирных жителей от дальнейшего кровопролития. Военный лидер обвинил СБР в систематических нарушениях в отношении гражданского населения. «Мы полны решимости отомстить за то, что произошло с нашими людьми в Эль-Фашире,— заявил господин аль-Бурхан.— Мы, как суданский народ, привлечем этих преступников к ответственности».

О взятии ключевых районов Эль-Фашира верхушка СБР объявила еще в воскресенье, 26 октября. Повстанцы сообщили, что после 18 месяцев боев им удалось выбить правительственные силы с контролировавшихся ими основных военных баз. «Освобождение Эль-Фашира — это освобождение Судана»,— заявил генерал-майор Абдельрахим Дагало, второе лицо в СБР.

Он пообещал, что теперь повстанцы воспользуются ситуацией и дойдут до побережья Красного моря, которое сейчас удерживается армией.

«Мы наступаем, и наступаем мощно,— подчеркнул он.— Новый Судан движется вперед, старый Судан разрушается».

Нынешний этап гражданской войны в Судане берет отсчет с весны 2023 года, когда группировка СБР вступила в острую фазу вооруженного конфликта с официальными властями страны. Теперь, после падения Эль-Фашира, «Силы быстрого реагирования» контролируют треть страны и важнейшие транспортные артерии. Это дает повстанцам значительный рычаг давления на противоположный лагерь. 26 июля Альянс за основание Судана (коалиция повстанческих группировок, возглавляемая СБР) уже предпринял шаги для политической легитимации. Он сообщил о формировании в городе Ньяла параллельного правительства, охарактеризовав эту инициативу как движение к «новому, светскому, демократическому, децентрализованному и добровольно объединенному Судану».

У мирового сообщества, однако, нынешние события вызвали совсем иные, нежели у повстанцев, чувства. В своем заявлении 27 октября генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также гендерное насилие, нападения на этнической почве и жестокое обращение» в Эль-Фашире.

Падение столицы региона Дарфур ознаменовало пробуксовку мирного процесса под эгидой США. Вашингтон принял у себя 23 октября опосредованные переговоры между ВС Судана и СБР, чтобы подтолкнуть их к оформлению мирной сделки. В консультациях также участвовали дипломаты из Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Впрочем, по словам источников катарского портала The Middle East Eye, диалог был прекращен по инициативе ОАЭ, которые, как принято считать, активно помогают суданским повстанцам.

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, взятие Эль-Фашира означает для СБР «полный контроль» над регионом Дарфур.

«А следовательно, это открывает возможность облегчения логистики с Ливией с точки зрения поставок вооружения, горюче-смазочных материалов и переброски подразделений на основные линии фронта,— пояснил эксперт.— С учетом того что "Силы быстрого реагирования" не отстают от сил аль-Бурхана в воздушной войне с применением дронов и имеют возможность проводить сложные воздушные операции против Хартума и Порт-Судана, контроль над Дарфуром дает весомые козыри на политических переговорах».

Как подчеркивает собеседник “Ъ”, теперь Судан де-факто четко разделен на две части: ВС контролируют восток из Порт-Судана, а СБР — запад из города Ньяла. «В таких условиях прежняя однобокая поддержка одной из сторон конфликта требует либо пересмотра, либо осознанного решения и дальше поддерживать ее на фоне раскола с вытекающими последствиями вроде осложнения отношений с внешними игроками, оказывающими прямую помощь Абдель Фаттаху аль-Бурхану или Мухаммеду Хамдану Дагало (лидеру СБР.— “Ъ”)».

Нил Кербелов