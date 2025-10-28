У семьи кубанского чиновника изъяли недвижимость стоимостью 739 млн рублей

Стали известны подробности процесса об изъятии в пользу РФ имущества семьи бывшего главы Кавказского района Виталия Очкаласова по иску прокуратуры. В казну отошли участки площадью 3,2 тыс. га, а также 17 зданий. Общая стоимость недвижимости — 739 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным “Ъ”, общая стоимость изъятого имущества выше. В решении суда также идет речь об акциях и долях предприятий, принадлежавших Очкаласовым. Собеседник “Ъ”, участвовавший в рассмотрении дела, пояснил, что оценка имущества Очкаласовых, перечисленного в иске прокуратуры, не проводилась, поэтому говорить о его точной стоимости не представляется возможным.

Решение об обращении активов в пользу РФ было вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского края в мае этого года и вступило в силу 14 октября, когда Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу ответчиков.

Прокуратура инициировала изъятие имущества семьи Виталия Очкаласова, скончавшегося в мае 2024 года, обнаружив нарушение им антикоррупционного законодательства. Под контролем Очкаласовых находились агрофирмы «Дружба», «Алексеетенгинское», «Маяк революции», «Лосево», «Степное», «Воздвиженская», «Заречье» и другие. Компании «Лосево» и «Воздвиженская» в 2024 году стали владельцами сельхозпредприятия «Дмитриевское», которое ранее было подконтрольно экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

Подробнее — в материале «Ъ» «Изъятие второго уровня».

Анна Перова, Краснодар