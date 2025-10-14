Государству отошли связанные с экс-главой крайсуда Кубани агрофирмы

Мосгорсуд оставил без изменений решение об обращении в доход государства имущества семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова, в том числе агрофирм «Лосево» и «Воздвиженская», сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Процесс об изъятии активов стоимостью около 5,5 млрд руб. инициировала прокуратура, выявившая нарушение господином Очкаласовым антикоррупционных норм.

Виталий Очкаласов занимал должность главы Кавказского района с 2009 года до своей внезапной смерти в мае 2024 года. Все это время чиновник фактически руководил бизнесом, оформленным на жену, сына и дочь. Об этом говорится в решении об изъятии активов, вынесенном в мае текущего года Кропоткинским горсудом Краснодарского края.

Компании «Лосево» и «Воздвиженская» являются участниками еще одного антикоррупционного процесса, в котором идет речь об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. Принадлежащие семье Очкаласовых агрофирмы в 2024 году приобрели сельхозпредприятие «Дмитриевское», фактическим владельцем которого являлся бывший высокопоставленный судья. Красногорский городской суд Московской области 19 августа вынес решение об изъятии «Дмитриевского» у компаний «Лосево» и «Воздвиженская». Судебный акт обжалован в апелляции, дата слушания еще не назначена.

Анна Перова, Краснодар