Минсельхоз: ситуации с «перекосом» цен на картофель не ожидается

В Министерстве сельского хозяйства РФ не предвидят «перекоса» цен на картофель, как в 2024 году. В этом году ожидается хороший урожай, заявила глава министерства Оксана Лут.

Госпожа Лут сообщила, что урожай картофеля выше, чем в прошлом году, на 300 тыс. тонн в организованном секторе. «По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года… Урожай должен быть достаточно хороший»,— уточнила глава Минсельхоза (цитата по «РИА Новости»).

В Минсельхозе ожидают, что совокупный сбор овощей и картофеля в нынешнем году составит по 7,6 млн тонн. На развитие овощеводства и картофелеводства предусмотрено 3,7 млрд руб. господдержки.

В сентябре Минсельхоз выступал против законодательной инициативы о фиксации цен на картофель. На расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Оксана Лут заявила, что цены на продукты должны быть привязаны к рыночной ситуации.

Подробнее о ценообразовании картофеля на рынке — в материале «Ъ» «Овощи одержали победу на грунте».