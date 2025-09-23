Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель

Минсельхоз выступает против законодательной инициативы о фиксации цены на картофель и другие наиболее востребованные площади. Требуется создать формулу цены в привязке к рыночной ситуации, заявил министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Мы против фиксации цены — это нерыночное регулирование. Мы останемся без картофеля»,— сказала министр на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Оксана Лут обратилась к комитету с просьбой поддержать министерство с идеей внесения в закон о торговле формулы цен на розничные продукты.

По словам министра, рост цен на картофель объясняется не только плохим урожаем, но и реструктуризацией посевных площадей. Растет доля картофеля, который выращивают для продажи промышленному бизнесу на переработку. Как объяснила госпожа Лут, предприятия предлагаю аграриям трехлетние условия с понятной стоимостью картофеля. «Если ты понимаешь, что у тебя будет формула цены в течение трех лет привязана к инфляции, ты будешь сажать картофель и овощи для переработчика»,— убеждена глава Минсельхоза.

Предложение о введении регулирования цен на овощи, молочную и птицеводческую продукцию поступило после рекордно высоких цен на картофель этой весной. В июле Минсельхоз обратился к производителям с просьбой предоставить отзывы на поправки и те выступили категорически против.

